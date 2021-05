Ritorna San Marino Comics e festeggia i 50 anni dell’Anime di Lupin III

Eventi

Repubblica San Marino

| 15:27 - 25 Maggio 2021

Il manifesto rappresenta Lupin III e la sua squadra sul Passo delle Streghe.

Ritorna il Festival del Fumetto e della Cultura POP della Repubblica di San Marino con tantissimi eventi che intratterranno i visitatori nelle date del 27, 28 e 29 agosto nel Centro Storico più antico del mondo.



Come ogni anno il manifesto dell’evento viene affidato a grandissimi autori e disegnatori e quest’anno si è voluto dare spazio a Lupin III, iconico personaggio amato da tre generazioni di appassionati in tutto il mondo. Sono infatti passati 50 anni dalla messa in onda della serie animata (Anime) del famoso ladro, nipote di Arsène Lupin (tratto dai romanzi di Maurice Leblanc) e da allora sono state fatte 6 serie televisive tra le quali anche “Lupin III e l’avventura italiana” ambientata in Italia e San Marino.



Grazie alla collaborazione con l’Ambasciata di San Marino a Tokyo guidata da S.E. l’Ambasciatore Manlio Cadelo, con il tramite del Consigliere d’Ambasciata, dr. Riccardo Riccioni e con l’appoggio della Japan San Marino Friendship Society (nella persona del Presidente Danilo Chiaruzzi), la casa di produzione TMS Entertainment ha messo a disposizione dell’Associazione San Marino Comics la possibilità di utilizzare Lupin III per promuovere l’omonimo festival.



Il manifesto rappresenta Lupin III e la sua squadra sul Passo delle Streghe mentre sono inseguiti dall’inarrestabile ispettore Zenigata. L’autore dell’immagine è il disegnatore Masao Yokobori, affiliato alla Telecom Animation Film ed addetto allo sviluppo dei personaggi degli episodi Lupin The 3rd Part4 e Part5. Quella raffigurata sul manifesto è la seconda key-visual della serie e in ordine temporale essa segue la prima key-visual dell’episodio in cui poco prima Lupin, raffigurato insieme al compagno Jigen, si appresta all’assalto di San Marino da sopra i tetti della città. All’interno dell’immagine sono espresse, oltre che la consueta dinamicità del personaggio, anche le profonde sensazioni colte da Yokobori durante il suo viaggio a San Marino precedentemente alla produzione della serie, come l’intenso azzurro dei suoi cieli e la forte emotività trasmessa dai bellissimi scorci della Repubblica.



Grazie ad una massiccia collaborazione con Mediaset-Rti, per festeggiare il famoso personaggio, l’organizzazione del San Marino Comics Festival ha già messo in campo tantissimi eventi tra i quali la realizzazione del Pala-Lupin in Via Eugippo dove si potrà trovare tutto il merchandising di Lupin III inclusa la realizzazione di “Casa Lupin”, un ambiente brandizzato “Lupin The 3rd” nel quale scattarsi meravigliosi selfie.



Inoltre sarà presente il doppiatore italiano di Lupin, Stefano Onofri, che accompagnerà i visitatori in una “passeggiata raccontata” organizzata con Track&Field San Marino e che toccherà tutte le zone viste nella serie animata “Lupin III e l’avventura italiana”.



Sarà inoltre possibile incontrare i cosplayer della squadra di Lupin e ritirare gratuitamente la cartolina ufficiale in edizione limitata raffigurante il meraviglioso manifesto dell’ottava edizione del San Marino Comics Festival.



San Marino Comics è un evento patrocinato dalle Segreterie di Stato per il Turismo, la Cultura, l’Industria e la Sanità e con l’appoggio e il supporto della Giunta del Castello di San Marino e dell’Ufficio Turismo.



Tutte le info e il programma del festival sono disponibili sul sito www.sanmarinocomics.com .