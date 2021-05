Meravigliose auto storiche nel fine settimana a San Marino e Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:05 - 25 Maggio 2021

Nella foto: un momento di una passata edizione.

Quello che si avvicina, sarà un fine settimana tutto dedicato agli eventi che riguardano le gare di regolarità per auto storiche; si inizia con 28° San Marino Revival organizzato da Smro e valido per il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche di Acisport; questo il programma: venerdì 28 maggio presso la Multieventi Sport Domus di Serravalle, dalle 18 alle 22 verifiche ante gara, sabato 29 dalle 7 alle 7.45, ulteriori verifiche, ore 9 partenza sempre dalla Sport Domus, a seguire sosta degustazioni in Piazza Bertoldi a Serravalle e sosta caffè e pranzo presso il Centro Vacanze San Marino, ore 16.30 arrivo alla Sport Domus con le premiazioni di prammatica.;182 i chilometri da percorrere, con 65 controlli cronometrici con pressostati.



Domenica 30 Maggio, 38° Memorial Bisulli , organizzato dall' Hf Club e valido come prima prova del Trofeo della Romagna 2021; questo il programma : ore 8.30 ritrovo partecipanti in Piazza Ganganelli di Santarcangelo di Romagna per controllo documenti, ore 9 partenza per giro turistico di 70 chilometri lungo i colli riminesi , Sogliano, Torriana, San Leo, con 10 controlli cronometrici con pressostati e tre controlli a timbro, ore 12.30 arrivo a Igea Marina con pranzo e premiazioni sia del Bisulli che del Trofeo della Romagna 2020, presso l' Hotel Holiday Park.