San Giovanni, torna la magia della notte delle streghe dopo lo stop Covid

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:02 - 25 Maggio 2021

Torna la notte delle streghe a San Giovanni in Marignano.

A San Giovanni in Marignano, nell'estate 2021, tornerà "La notte delle Streghe". Uno degli eventi di punta del territorio riminese non si potrà svolgere nelle modalità tradizionali, a causa dell'emergenza Covid, ma dal 18 al 23 giugno le vie del paese ospiteranno allestimenti a tema, come anticipato dall'amministrazione comunale. Torneranno "il regno di fuori" per bambini, quest'anno in piazza Silvagni, e naturalmente le streghe. L'arena spettacoli ospiterà spettacoli circensi e mercoledì 23 giugno l'atteso rito del rogo della strega. "Sarà un rito di paese dove chi vorrà, potrà partecipare, offrendo al fuoco sogni e desideri, per propiziare finalmente un periodo sereno e ricco di salute e benessere". Altra sorpresa sarà il teatro nelle foglie, con la nuova produzione Kairos, che porterà tutta la poesia di un tendone da circo nel parco di Montalbano.