Cibo servito in spiaggia, pronto ricorso al Tar contro ordinanza comune di Rimini

Il presidente del Consorzio Ristobar Marco Mauri ha annunciato, dalle pagine del Resto del Carlino, l'intenzione di fare ricorso al Tar contro l'ordinanza balneare del comune di Rimini, contestando la disposizione che prevede la consegna del cibo sotto l'ombrellone da parte di ristoratori che non hanno le attività sull'arenile, in secondo luogo l'obbligo di mantenere gli stabilimenti balneari aperti fino alle 22. Il ricorso sarà presentato da Confesercenti, analoga iniziativa a quella di Oasi Confartigianato dello scorso anno.



Critico, in merito, il presidente di Confcommercio Rimini Gianni Indino: "non crediamo che puntare i piedi contro l’Ordinanza balneare del Comune di Rimini, addirittura ricorrendo al Tar, sia l’atteggiamento giusto per la ripartenza del nostro turismo". La priorità, evidenzia, è "la costruzione di un'offerta turistica appetibile e sicura, che garantisca la sopravvivenza di più attività possibili". Indino parla di "guerra di retrovia" da evitare, mentre offrire più opportunità di scelta per i pasti ai riminesi e turisti in spiaggia "è un valore aggiunto per la nostra offerta turistica e non lesa maestà ai concessionari di spiaggia", evidenziando che "la domanda c'è" come attestato dai numeri dell'estate 2020, mentre "l'offerta in certe zone è scarsa quantitativamente, mentre in altre non permette ai clienti di fare scelte sul tipo di pietanze da ordinare".



Indino esprime delusione per la "mancanza di volontà di fare sistema che stanno presentando gli operatori di spiaggia, che da una parte si arrogano diritti di pertinenza sui pasti, dall’altra invece “aprono” ad attività che ben poco hanno a che fare con i servizi balneari" e invita a collaborare per la costruzione di un’offerta turistica "appetibile e sicura".