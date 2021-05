Tennis C maschile, Cervia batte 5-1 il Ct Casalboni e si salva

Sport

Cervia

| 14:44 - 25 Maggio 2021

La squadra del Ct Cervia.

Obiettivo raggiunto. La formazione del Circolo Tennis Cervia, quest’anno ancora più giovane e composta da soli giocatori del vivaio, ha raggiunto una tranquilla salvezza, senza passare dalle forche caudine dei play-out, nel campionato di serie C maschile. Decisiva la vittoria ottenuta domenica in casa per 5-1 sul Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Punteggio messo già al sicuro dopo le vittorie nei singolari di Paolo Mazzavillani, Enea Castelvetro e Pietro Pambianco, poi i doppi hanno concluso l’opera. Bilancio positivo dunque per la formazione diretta dal diesse Andrea Mazzavillani.

Questi i parziali: Alberto Tomassoni-Paolo Pambianco 6-3, 7-6 (7), 6-4, Paolo Mazzavilani-Giacomo Ercolani 6-0, 6-1, Enea Castelvetro-Diego Pellegrini 6-1, 6-2, Pietro Pambianco-Giacomo Matteini 3-6, 6-3, 6-4, Mazzavillani-Castelvetro b. Tomassoni-Matteini 6-1, 7-5, Pambianco-Ridolfi b. Pellegrini-Ercolani 1-6, 6-4, 7-6. Classifica finale del 7° girone: Tc Riccione, Villa Carpena 7, Ct Cervia 4, Ct Casalboni 2, Ct Cesena B 0.

Intanto è al rush finale il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, finalizzato alla qualificazione ai campionati italiani.

Nell’Under 12 maschile finale per Riccardo Bogdan Pastrav, già vincitore del tabellone Under 10.

Under 12 maschile, quarti: Francesco Muratori (n.3)-Lorenzo Neri 6-2, 6-1, Enea Vinetti-Beniamino Savini (n.2) 6-2, 5-7, 10-2. Semifinale: Riccardo Bogdan Pastrav-Andrea Fiocchi (n.4) 3-6, 6-2, 10-6.

Nell’Under 14 maschile semifinale per il ravennate Massimiliano Savarino (Ct Zavaglia), allievo della Ravenna Tennis Academy.

Nell’Under 14 maschile, quarti: Massimiliano Savarino (n.2)-Raffaele Strocchi 7-5, 6-0.

Nell’Under 16 maschile finale tra Mattia Di Bari, allievo della Galimberti Tennis Academy, e Ruggero Avanzini (Circolo Suzanne Lenglen Fusignano).

Nell’Under 16 maschile, quarti: Filippo Parra-Lorenzo Veggiari (n.4) 6-3, 6-4, Alessandro Manco (n.2)-Alessandro Naso 6-4, 6-3, Ruggero Avanzini (n.1)-Alberto Bezzi 6-2, 6-1, Mattia Di Bari (n.3)-Leonaro Pieracci 6-0, 6-1. Semifinali: Di Bari-Manco 6-3, 6-0. Finale anche per Ruggero Avanzini, per forfait del suo avversario.