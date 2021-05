Variante strada Statale 16, gli agricoltori: "vogliamo vedere il progetto nei dettagli"

Attualità

Rimini

14:30 - 25 Maggio 2021

Statale 16 (tratto riminese).



Venerdì scorso (21 maggio) in Provincia di Rimini si è tenuto un incontro tra il presidente Riziero Santi e i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori (Cia, Confagricoltura e Coldiretti), a seguito delle analisi geologiche avviate da una ditta incaricata da Anas nei terreni di proprietà delle imprese agricole, nell'ambito dei futuri lavori per la costruzione della variante alla Strada Statale 16. Le tre associazioni, in una nota, evidenziano quanto il progetto sia rilevante per il territorio, impattando "sull'unica zona del comune di Rimini definita ad alta vocazione agricola dallo stesso piano territoriale di coordinamento provinciale", e chiedono di poter visionare i tracciati definitivi, lamentando insufficiente "informazione e condivisione". All'epoca infatti furono avanzati rilievi al progetto, "in merito all'impatto devastante e all'enorme consumo di suolo che l'opera avrebbe comportato", ma sulle richieste di modifiche al tracciato, sottolineano le associazioni, non c'è stato riscontro.



C'è forte preoccupazione da parte dei titolari delle aziende agricole interessate, che parlano di ulteriore vessazione in un periodo di congiuntura economica, con lavori, come quello al metanodotto, che bloccano i terreni per lungo tempo, e molti temono di dover chiudere per sempre. Le associazioni sono consapevoli della necessità delle infrastrutture "per lo sviluppo e l'economia del territorio", ma evidenziano che sia necessario "sostenere tutte le imprese e non penalizzare le aziende e i cittadini che vivono e lavorano in agricoltura".



Le tre associazioni attendono con speranza il tavolo istituzionale che la Provincia di Rimini intende convocare con i rappresentanti di Anas, della regione Emilia Romagna e con i progettisti: "Ci aspettiamo di avere il necessario aggiornamento sul progetto del nuovo tracciato, presupposto indispensabile per poter discutere e condividere il percorso di realizzazione e i relativi accordi con le aziende agricole".