Arrivano le "divertimappe": l’opuscolo turistico sulla Valmarecchia dedicato ai bambini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 25 Maggio 2021

Le Divertimappe.

Storia locale, misteri e leggende, paesaggi e sentieri, animali e piante tipiche del territorio: in Valmarecchia arriva un opuscolo turistico tutto dedicato ai bambini e alle bambine. Tre “divertimappe” con cui andare alla scoperta del territorio seguendo altrettanti percorsi tematici guidati da tre personaggi fantastici.



Aulo, il bambino villanoviano, accompagnerà alla scoperta della storia: dalle tracce rinvenute a Poggio Torriana risalenti all’era del Pliocene agli insediamenti villanoviani a Verucchio, dalla dinastia dei Malatesta e alle lotte fra i castelli di Penna e Billi, prima dell’unione e della pace, per arrivare fino alle vicende dei Montefeltro a Sant’Agata Feltria.



Leggende, miti e avventure fantastiche fanno parte della “divertimappa” presentata da Rosina, bambina fantasma, che racconterà la storia della dama bianca, delle grotte e del parco dei robot giganti (Mutonia) a Santarcangelo. A San Leo, invece, una visita alla cella dell’alchimista Cagliostro e agli animali fantastici della cattedrale di San Leone, senza tralasciare, ovviamente, la famosissima leggenda di Azzurrina, lo spettro che abita il castello di Montebello a Poggio Torriana.



Mazepegul, il folletto dei boschi, condurrà invece bambini e bambine in un viaggio alla scoperta dei paesaggi e degli animali della Valmarecchia: dal colle Giove di Santarcangelo al centro storico di Verucchio, da dove si possono vedere i rilievi di Torriana, Montebello e il monte Titano. Poi verso l’alta Valmarecchia e l’Appennino, dove si incontrano tre regioni (Emilia-Romagna, Marche e Toscana), con il Parco di Sasso Simone e Simoncello. A Perticara, invece, il folletto racconterà la storia delle miniere di zolfo da cui è nato, appunto, il Museo Sulphur. La terza “divertimappa” si conclude poi con la presentazione degli animali tipici della Valmarecchia: dal falco allo scoiattolo, dall’istrice al tasso.



Tra i contenuti della brochure c’è anche una sezione dedicata alle più suggestive opere di Tonino Guerra, poeta della Valmarecchia, e numerosi giochi, test, laboratori pratici e un “gioco dell’oca” tutto basato su personaggi, luoghi e storia locale.



“Con questa iniziativa ampliamo la proposta turistica già presente sul sito Explore Valmarecchia – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Santarcangelo Emanuele Zangoli – allargando la promozione a un target ben preciso, quello dei bambini e delle loro famiglie."



Per la prima stampa sono state realizzate circa 300 copie che verranno messe a disposizione gratuitamente negli uffici turistici della Valmarecchia. Per il futuro, non è esclusa la ristampa del volume che è comunque disponibile anche sul sito www.explorevalmarecchia.it e sui siti turistici dei dieci Comuni.