San Giovanni cambia volto: partono lavori in via Brenta e rotatoria su Ss16

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:48 - 25 Maggio 2021

Il cantiere davanti alla Biblioteca comunale.



A San Giovanni in Marignano passi avanti per il cantiere del prolungamento di via Brenta. A seguito di gara d'appalto, è stata individuata la ditta che eseguirà i lavori. L'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 880.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ipotizza l'inizio dei lavori prima della fine dell'estate. Per ciò che concerne l'intervento di realizzazione della nuova rotatoria sulla statale 16, a breve sarà firmata convenzione con Anas; ad essa seguirà ilbando di gara, per un impegno di spesa di 620.000 euro. In questo caso i lavori inizieranno prima della fine del 2021. Nel contempo procede il cantiere della rigenerazione urbana: è in corso il rifacimento della pavimentazione e dei parcheggi in zona biblioteca comunale, nonché la riqualificazione dell'ex sede comunale di piazza Silvagni.