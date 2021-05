Rimini, spacciano davanti al bar in pieno pomeriggio. Nascondevano denaro e droga

Cronaca

Rimini

| 13:32 - 25 Maggio 2021

Operazione antidroga della Polizia.

Due giovani finiti nel mirino della Polizia di Rimini, il primo arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il secondo denunciato. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio (lunedì 24 maggio) in via Covignano, all'esterno di un bar. Uno dei due, durante un controllo di routine, ha manifestato un eccessivo nervosismo, testimoniato dall'eccessivo tremolio della mano nel prendere i documenti. A insospettire i poliziotti anche il forte odore di marijuana del marsupio. La perquisizione ha permesso il rinvenimento di molteplici flaconi di psicofarmaci e di banconote di piccolo taglio. Uno dei due ragazzi in casa custodiva inoltre un bilancino di precisione, 200 grammi di sostanze stupefacenti e una pistola a salve priva del tappo rosso.