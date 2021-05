Basket B, RivieraBanca: casi di positività nel gruppo squadra e staff tecnico

Sport

Rimini

| 12:43 - 25 Maggio 2021



Riviera Banca - Rinascita Basket Rimini comunica che sono emersi alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra e staff tecnico. La situazione viene monitorata costantemente in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini dell'AUSL Romagna, che la società biancorossa ringrazia sentitamente per la tempestività e il sostegno.

"Sottolineando che, in questo momento delicato, metteremo, come sempre, al primo posto la salute e la scrupolosa attenzione alle regole e ai protocolli di Ausl e Fip, non appena ci saranno indicazioni più specifiche sarà nostra premura comunicarle" recita la nota del club.