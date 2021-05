Nuovo sottopasso a Rivazzurra con la statale 16 in via Barsanti

Attualità

Rimini

| 11:13 - 25 Maggio 2021

Immagine di repertorio.

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo sottopasso con la statale 16 nelle adiacenze di via Barsanti, zona Rivazzurra. Il progetto è legato ad un piano particolareggiato di iniziativa privata del 2006 ("Area Ex-Marr–Via Flaminia") che prevedeva a carico del soggetto attuatore, oltre ad un sottopasso già realizzato, un secondo sottopasso, nelle adiacenze di via Barsanti. Nella convenzione è stabilito che l'Amministrazione Comunale eserciti il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, il cui costo resta a carico del soggetto attuatore per un investimento di circa 903mila euro, già versato all'Amministrazione.

Il sottopasso consentirà di eliminare l'attuale semaforo a chiamata, installato nel corso della realizzazione dei lavori del prolungamento della Via Roma e della rotatoria funzionante tra la Via Cardano e la SS16. La nuova infrastruttura quindi consentirà di innalzare il livello di sicurezza dell'attraversamento che collega una zona dov'è presente un quartiere densamente abitato e un supermercato molto frequentato.

L'Amministrazione comunale promuoverà uno o più incontri con i residenti della zona per spiegare nei dettagli le caratteristiche di un progetto che, oltre alla costruzione del sottopasso, prevede la realizzazione di opere a verde per migliorare l'inserimento ambientale dell'infrastruttura ed il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area. Contestualmente sarà migliorata anche l'accessibilità pedonale e ciclabile da e verso altri punti di interesse presenti nella zona, come ad esempio il campo sportivo di Rivazzurra.