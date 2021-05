Bonaccini, "tutti vaccinati" entro fine giugno fascia 50-54 anni

Attualità

| 10:48 - 25 Maggio 2021

Entro la fine di giugno tutte le persone nella fascia 50-54 anni saranno vaccinate in Emilia-Romagna. Lo ha assicurato il governatore Stefano Bonaccini, intervenendo a Forrest su Radio1 Rai. "Per la fascia di età 55-59 stiamo procedendo. Per quella 50-54, le organizzazione dei medici di base sono venute a chiederci di essere coinvolte e si è deciso di farli fare a loro. In qualche caso si è registrata qualche difficoltà operativa, ma dal 7 giugno si comincerà a fare queste vaccinazioni". E per quelli che non lo riceveranno, per qualche motivo dal medico di medicina generale, interverrà la Regione "e in settimana verrà mandato un sms" alle persone di riferimento. La campagna vaccinale in Regione, ha spiegato ancora Bonaccini, arriverà a fine maggio con 1,6 milioni di persone che hanno ricevuto la doppia dose o la prima. "Le cose stanno procedendo. Se tutto sarà confermato, entro l'estate noi avremo vaccinato tutti gli emiliano-romagnoli che vorranno vaccinarsi", ha aggiunto.