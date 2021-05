Anpi Rimini, partita la campagna di tesseramento 2021

| 08:19 - 25 Maggio 2021

E’ partita la campagna di tesseramento Anpi 2021. Nella mattinata di sabato 22 maggio in Piazza Tre Martiri al gazebo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione di Rimini, decine di cittadini hanno rinnovato l'iscrizione ed hanno ricevuto la copia del libro "Passi e ripassi", il volumetto edito dall'ANPI della nostra città per illustrare i luoghi della Resistenza a Rimini.

Tra coloro che hanno rinnovato anche la Presidente dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna, Emma Petitti, e la vicesindaca di Rimini, Gloria Lisi.

Il prossimo banchetto dell'ANPI sarà di nuovo in piazza Tre Martiri sabato 29 Maggio dalle ore 9.30 alle ore