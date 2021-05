Rimini Calcio, già finito il matrimonio con Giorgio Bresciani

Sport

Rimini

| 19:38 - 24 Maggio 2021

A sinistra Giorgio Bresciani accanto al presidente Alfredo Rota e al ds Andrea Maniero nel giorno della presenatazione.

Già finito il matrimonio tra il Rimini Calcio e Giorgio Bresciani. Lo ha comunicato una nota il club biancorosso annunciando le dimissioni dell'ex bomber del Bologna da responsabile dell’area tecnica.

La società ringrazia il signor Bresciani per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano.

Il presidente Rota commenta: “Mi sembra giusto e doveroso porre il mio sentito ringraziamento e il mio saluto più cordiale a Giorgio per la disponibilità dimostrata. A lui pertanto auguro un sincero in “bocca al lupo” per il suo futuro calcistico”. Bresciani era stato presentato il 17 aprile tra la contestazione dei tifosi biancorossi.