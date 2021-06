Malattie dell'invecchiamento: la cura passa per lo sviluppo di nuovi farmaci

Attualità

08:02 - 04 Giugno 2021

Con l’avanzare dell’età aumentano i rischi per la salute.

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno da monitorare con grande attenzione, in quanto con l’avanzare dell’età aumentano i rischi per la salute e la possibilità di sviluppare patologie. Nel nostro Paese questa situazione è particolarmente preoccupante, infatti secondo una ricerca Eurostat l’Italia vanta il primato in Europa, con il 22,8% della popolazione che ha più di 65 anni, circa 13,78 milioni di persone.



Le conseguenze dell’invecchiamento sono molteplici, tra cui un elevato rischio di malattie come l’artrosi e patologie degenerative, spesso legate ad alterazioni del metabolismo e ai cambiamenti fisiologici. Tralasciando gli aspetti di tipo sociale, dal punto di vista medico la ricerca si occupa da tempo dei problemi causati dall’incremento dell’età della popolazione, studiando nuove strategie diagnostiche e terapeutiche.





L’impegno della ricerca nello sviluppo di nuovi farmaci per le patologie dell’invecchiamento



Uno dei progetti portati avanti dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca, è legato proprio allo sviluppo di nuovi farmaci per la cura delle malattie dell’invecchiamento come l’artrosi, tra le conseguenze più comuni e debilitanti correlate all’età avanzata.



Gli obiettivi di questi lavori sono rivolti all’individuazione delle cause delle malattie metaboliche e infiammatorie, per mettere a punto approcci più efficaci nel trattamento dell’artrosi e delle altre patologie comuni negli anziani (Scopri di più sul sito di Fondazione Humanitas per la Ricerca).

Al momento, infatti, non esistono strategie farmacologiche specifiche per l’artrosi, in quanto gli strumenti disponibili risultano spesso piuttosto aggressivi, provocando effetti collaterali anche gravi, oppure del tutto inefficaci.



Oltre ai trattamenti farmacologici tradizionali, le uniche armi sono rappresentate dalla cura dello stile di vita e dall’attività fisica rieducativa, metodiche che richiedono un supporto più moderno ed efficiente, soprattutto in vista dell’aumento dell’invecchiamento della popolazione previsto nei prossimi anni.





Artrosi: come si manifesta questa patologia



L’artrosi è una malattia tipica degli anziani, in quanto si manifesta con l’invecchiamento delle articolazioni, di solito colpendo le ginocchia, le anche e la colonna vertebrale, in maniera meno frequente le mani e i piedi.

La cartilagine deteriorata, indispensabile per ridurre l’attrito tra le ossa, perde la sua elasticità e tende a irrigidirsi, con maggiori rischi di incorrere in danneggiamenti e infiammazioni di legamenti e tendini.



In genere, i primi sintomi dell’artrosi possono comparire già intorno ai cinquant’anni d’età, con una incidenza simile tra uomini e donne, mentre più avanti si riscontra una maggiore presenza tra le donne, specialmente dopo la menopausa. Ovviamente, oltre alla predisposizione genetica e alla familiarità, l’artrosi può essere aggravata e accelerata da fattori legati all’attività lavorativa, oppure a fratture e lesioni delle articolazioni.



Allo stesso modo, anche lo stile di vita può incidere sulla comparsa dell’artrosi, come una postura prolungata non corretta, l’obesità e il sovrappeso. I sintomi della patologia sono limitazioni della mobilità articolare, rigidità e dolore, quest’ultimo, di norma, più forte in alcuni momenti della giornata come la sera, oppure dopo uno sforzo fisico. Ad ogni modo, in alcuni soggetti l’artrosi non è così evidente, infatti viene rilevata appena attraverso appositi esami diagnostici.





Malattie dell’invecchiamento: perché è essenziale il supporto della ricerca?



I progetti di ricerca rivolti alla scoperta di nuovi farmaci per la cura dell’artrosi, e delle altre patologie legate all’invecchiamento, sono fondamentali per il benessere della società, tenendo conto di un aumento progressivo dell’età media della popolazione.



Cure inefficaci o inesistenti, infatti, costituiscono un costo elevato per la collettività in termini economici e sociali, richiedendo spese pubbliche sempre più elevate per le prestazioni assistenziali.



La ricerca è essenziale per fornire ai medici nuovi strumenti per il trattamento delle malattie dell’invecchiamento, soprattutto per quanto riguarda soluzioni non invasive come i farmaci innovativi per i bersagli molecolari.



La fragilità degli anziani è un problema serio e preoccupante, per questo motivo è necessario investire nella ricerca e sostenerla con le donazioni, per supportare medici e ricercatori nello sviluppo di cure personalizzate sempre più specifiche ed efficaci.