Controlli rafforzati a San Marino: sedate due risse, tre patenti ritirate, multe per alcol fuori orario

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:57 - 24 Maggio 2021

Controlli della gfendarmeria a San Marino.

Serrati i controlli da parte della Gendarmeria di San Marino nel week-end trascorso con particolare attenzione nella notte tra sabato e domenica. Effettuate attività di controllo mirate sui Confini di Stato, lungo le arterie di collegamento principali e nei luoghi di maggiore aggregazione nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Domagnano, grazie alla sinergia intrapresa tra i tre Corpi di Polizia che ha permesso di avere sul territorio 11 pattuglie nell’arco di tempo intercorrente fra le ore 19 e le ore 7 per i tre giorni d’interesse e coordinate dalla Centrale Operativa Interforze. Dalle attività di accertamento che hanno riguardato il controllo di oltre 100 veicoli, sono state ritirate 3 patenti guida, di cui 1 per positività all’uso di sostanza stupefacente e 2 per abuso di alcool, 1 persona non residente è stata sanzionata in quanto si trovava in territorio dopo le 24 e 6 sono le confische effettuate per il trasporto di bevande alcoliche dopo le ore 22 con relativa sanzione amministrativa di 1000 euro.



Le divise sono intervenute inoltre per sedare due risse scoppiate rispettivamente a Borgo Maggiore e a Domagnano: l’intervento tempestivo delle pattuglie presenti sul territorio ha consentito di riportare le due situazioni sotto controllo senza che queste degenerassero.