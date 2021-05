Rivazzurra: lavori impianti Enel, lungomare Spadazzi senza corrente

Attualità

Rimini

| 15:23 - 24 Maggio 2021

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani 25 maggio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel tratto del lungomare Spadazzi località Rivazzurra di Rimini, per lo spostamento di due armadietti stradali come da richiesta del Comune di Rimini.



Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per martedì 25 maggio dalle ore 8:30 e ore 15.30. I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. Anche l’Amministrazione comunale è stata informata sui lavori in programma. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. L’azienda elettrica conta di limitare i disagi, cercando di ridurre il più possibile i tempi di interruzione della fornitura di energia elettrica. Di seguito le vie interessate ai lavori: Lungomare Spadazzi bagno 139C; via oliveti 115, 102, 102X; lungomare Spadazzi bagno da 137 a 141 da 138 a 140.