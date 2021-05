Eurovision 2022, le città lo vogliono. Rimini lancia la propria candidatura

Attualità

Rimini

| 14:44 - 24 Maggio 2021

La vittoria dei Måneskin all'Eurovision Song Contest di Rotterdam.

La vittoria dei Måneskin all'Eurovision Song Contest di Rotterdam riporta dopo oltre 30 anni in Italia la competizione canora: prossimamente si aprirà un bando per ospitare l'edizione del 2022 e tutte le città potranno candidarsi. Rimini ha già manifestato la propria adesione al pari di Milano, Bologna e Pesaro: il sindaco Andrea Gnassi afferma che ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision può essere un’opportunità straordinaria: "La cosa deve essere e sarà oggetto di una valutazione attenta, concreta e dettagliata perché come strutture pubbliche e private, qui abbiamo senz’altro le competenze e tutto quanto serve per la competizione vinta quest’anno dai Maneskin - spiega Gnassi - La Fiera ha dimostrato in passato di potere organizzare concerti con almeno 10mila persone ed è servita da treni e navette, c’è una enorme capacità ricettiva e di servizi: tutto ciò, e non solo, rende la nostra area tra quelle potenzialmente in grado di accogliere Eurovision 2022, come poche altre in Italia. Avendo in più un contesto organizzato nei servizi e uno scenario di eccellenze naturali, storiche e artistiche davvero unico che potrebbe diventare un vero e proprio straordinario ‘fuori salone’ coinvolgendo tutta la città e il territorio. Valuteremo insieme a istituzioni e ai privati, nei prossimi giorni, i dettagli dell’avanzamento di una candidatura ufficiale”. In attesa del bando ufficiale non resta che sperare nelle location migliori e, perché no, cominciare a scommettere sui nomi dei conduttori. La rete e i social candidano Alessandro Cattelan, da settembre a Rai1, ma anche il duo femminile Andrea Delogu ed Ema Stockolma; e c'è chi spera in Chiara Ferragni e Fedez, la coppia famosa in tutto il mondo.