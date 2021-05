I Jethro Tull in tour: il 29 luglio in concerto all’Arena di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 14:23 - 24 Maggio 2021

I Jethro Tull as cattolica.

Dopo 17 mesi di assenza dal palco, i Jethro Tull saranno in tour questa estate per presentare i brani storici della loro carriera: Ian Anderson e soci si esibiranno il 29 luglio all’Arena Regina di Cattolica (RN).

Biglietti in vendita su Ticketone dalle ore 10:00 di giovedì 27 maggio.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.