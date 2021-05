Comunali: Centrodestra unito a Rimini, 'Presto candidato di alto rilievo' 

Attualità

Rimini

| 14:16 - 24 Maggio 2021

Michele Barcaiuolo, Jacopo Morrone e Antonio Barboni.

Il centrodestra a Rimini si dice a un passo dalla scelta del candidato alla carica di sindaco, in vista delle amministrative di ottobre. La conferenza stampa di oggi (lunedì 24 maggio) sembrava quella in cui sarebbe stato annunciato il nome, ma così non è stato. Molti i politici che si sono proposti, ma la scelta ricadrà su un civico. È quanto hanno affermato le forze di coalizione in conferenza stampa. Nei giorni scorsi hanno dato la propria disponibilità esponenti politici come Alessandro Ravaglioli e Matteo Zoccarato della Lega, o Antonio Barboni di Forza Italia, ma si sta verificando la disponibilità di profili non politici. "Un'occasione unica quella di Rimini 2021 dove si può finalmente cambiare - ha detto a margine il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone - Dall'altra parte un Pd mi vien da dire penoso che litiga all'interno della segreteria per decidere il candidato. Un centrodestra che invece sta lavorando insieme al civismo, le partite iva, le associazioni, gli imprenditori, la gente comune, per cercare un candidato". "I numeri ci dicono che il centrodestra da solo non è autosufficiente, ma è vicino al 50%. Quindi cerchiamo di poter allargare il più possibile la base elettorale con un candidato civico che sia una persone che possa portare valore aggiunto alla coalizione", ha detto il coordinatore di Forza Italia Rimini, Antonio Barboni. "Ci sentiamo cautamente ottimisti, non solo perché riteniamo che il nome che faremo a breve sarà un nome che potrà guidare per la prima volta l'alternanza vera in questa città, ma che possa permettere di costruire una città diversa".