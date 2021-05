Droga e ubriachi alla guida di monopattini elettrici, denunce e sanzioni a Rimini

Cronaca

Rimini

13:59 - 24 Maggio 2021

Controlli della polizia Municipale a Rimini.

È iniziata nella notte fra venerdì e sabato l’attività della Polizia Locale, che con la Squadra di Polizia Giudiziaria è stata impegnata nel turno dalle 20 alle 4 del mattino. Un servizio che è iniziato con alcuni controlli antidroga, derivanti da indagini e pedinamenti che hanno portato al fermo di 2 giovani, entrambi residenti a Rimini di origini straniere. Il primo, un 25 enne, della pattuglia in borghese che lo stava controllando da lontano, poco prima di esser fermato, ha gettato via 3 involucri nell’area verde vicino al grattacielo. Involucri che, recuperati, hanno confermato i sospetti degli agenti in quanto si trattava di 3 confezioni di cocaina, già pronte per la vendita del peso totale di 1,66 grammi.



Sequestrata la droga il giovane è stato denunciato in stato di libertà per lo spaccio di sostanze stupefacenti. È andata un po' meglio al 19 enne che gli agenti avevano notato avere diversi contatti veloci con altri giovanissimi. Fermato e identificato, il giovane aveva una dose del peso di 1 grammo di cocaina e , oltre al sequestro, è stato deferito alla competente Prefettura e segnalato per modica quantità per uso personale. Per entrambi è scattata anche la perquisizione domiciliare nei 2 residence di Marina Centro dove sono alloggiati, ma senza nessun riscontro ulteriore.



Il servizio poi è proseguito da dopo la mezzanotte nei controlli alla circolazione stradale per la verifica delle guida in stato d’ebbrezza, con un posto di blocco in Piazza Marvelli. Una quarantina i veicoli fermati tra cui anche taxi, autobus e monopattini. L’etilometro della pattuglia ha segnalato in tre casi il superamento del limite consentito dal Codice della Strada, due dei quali a conducenti di monopattini.



Sanzionata una conducente trovata positiva all’alcol test, per lei anche il ritiro della patente. Gli agenti hanno inoltre fermato 2 ragazzi sui monopattini, anch’essi risultati positivi all’alcol test. Per entrambi è scattata solo la sanziona amministrativa di 544 euro.

Altre sanzioni notificate durante il turno concluso sabato mattina, hanno riguardato violazioni alle normali norme di comportamento previste dal Codice della strada.