Cronaca

Cattolica

| 12:59 - 24 Maggio 2021

Vendita di alcolici a minori, controlli dei Carabinieri.

Lunedì mattina 24 maggio a Cattolica, i militari della locale Tenenza, hanno indagato in stato di libertà, per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori, M.A. 30enne, residente a Gabicce Mare, titolare di un esercizio commerciale di Cattolica. I Carabinieri, domenica pomeriggio u.s., monitorando i locali frequentati prevalentemente da giovani, hanno sorpreso l’esercente mentre somministrava bevande alcoliche a due minori residenti nel pesarese.