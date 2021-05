Proseguono speditamente i lavori a Bellaria per il nuovo waterfront

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:25 - 24 Maggio 2021

Lavori in corso a Bellaria.

Proseguono alacremente i lavori nei cantieri aperti a Bellaria Igea Marina: opere strategiche che già da questa estate consegneranno alla città zone di pregio rigenerate sotto il profilo estetico, urbano e funzionale.



Operai al lavoro anzitutto tra il bagno 33 bis e il bagno 30, dove viaggia spedita la realizzazione del primo tratto del nuovo waterfront. L’opera consegnerà una nuova esperienza di mare e di spiaggia alla zona Nord di Bellaria Igea Marina, “mostrando già a questo punto dei lavori, in buono stato di avanzamento, il nuovo colpo d’occhio offerto all’intera area”, spiega l’Assessore al Lavori Pubblici Cristiano Mauri. “Finita la gettata di asfalto drenante, infatti, è iniziata la posa del fondo speciale in resina con inerti nobili, che donerà alla passeggiata un effetto particolarmente naturale e accattivante. Di pari passo, si sta concludendo la posa degli arredi laterali e di quelli che incorniciano le aree verdi, con la messa a dimora anche delle prime essenze.” Lavori, come detto, a buon punto, tanto che “in alcuni tratti si può già apprezzare quello che sarà l’effetto finale, anche a livello cromatico.”



Poco distante, prosegue anche l’intervento sulla pavimentazione del lungomare Colombo. “Gran parte del tratto – circa settecento i metri totali interessati dai lavori – è già stato completato: compatibilmente con le condizioni meteo, l’intervento si concluderà questa settimana”, continua l’assessore. “Ricordiamo che in questa zona si è intervenuti mettendo a nuovo il fondo realizzato vent’anni fa e che tanti problemi ha sempre creato, in primis sostituendo la canalina in marmo causa di tanti disagi e cadute, e realizzando a centro strada un nuovo passaggio in calcestruzzo spazzolato: con una scelta cromatica color sabbia che dà continuità e crea un colpo d’occhio omogeneo rispetto allo stesso waterfront in zona Cagnona e agli arredi sul lato Igea del Porto, a partire da piazzale Capitaneria di Porto. I lavori stanno procedendo spediti, per contenere i disagi e consegnare ai nostri operatori un lungomare riqualificato, accogliente e sicuro per chi lo percorre in tempi più brevi possibile.”



Interventi a cui si unisce l’ambiziosa rigenerazione di piazza Don Minzoni, che sta procedendo sotto gli occhi della cittadinanza nel cuore di Bellaria centro: “anche in questo caso con buon ritmo, per poterla inaugurare entro il mese di giugno.” Senza dimenticare, infine, l’importante percorso di recupero e valorizzazione del comprensorio della Fornace: “le aree esterne, che questo giovedì accoglieranno il grande evento dedicato al Piano Strategico, saranno oggetto in estate di nuovi interventi di messa in sicurezza.”