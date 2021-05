Treni, Italo torna a passare dalla Riviera adriatica: fermate a Rimini, Riccione e Cattolica

Attualità

Fabrizio Bona Direttore Commerciale Italo.

Italo torna sull'Adriatica con otto servizi al giorno. Dal 13 Giugno ci saranno infatti due nuovi servizi che collegheranno per la prima volta senza cambi intermedi l'Adriatica alle stazioni Italo di Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale, mentre da metà Luglio ripartiranno i servizi sulla linea Adriatica verso Milano e Bologna, con 6 corse giornaliere. Saranno 6 le nuove stazioni lungo la linea Adriatica collegate direttamente a Firenze, Roma e Napoli: Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro. "Italo farà il suo debutto in assoluto su questa linea, garantendo ai turisti che in estate raggiungono la riviera Adriatica di avere collegamenti diretti - viene spiegato in una nota - senza mai dover cambiare treno". Inoltre, da metà Luglio, Italo riattiverà i viaggi sulla linea Adriatica diretta a Milano con 6 nuovi servizi e 5 nuove stazioni: Forlì, Cesena, Rimini, Riccione e Pesaro collegate quotidianamente a Bologna e Milano. Italo sottolinea come i nuovi servizi garantiscano anche "massima sicurezza. Italo è infatti il primo operatore ferroviario al mondo ad essere dotato di filtri Hepa, della stessa tipologia di quelli adottati a bordo degli aerei. Questi filtri garantiscono un ricambio continuo e completo dell'aria in carrozza: l'aria filtrata viene integrata con quella prelevata dall'esterno dando vita ad un flusso completamente rigenerato ogni 3 minuti".