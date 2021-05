Tre sconfitte e una super vittoria per i pugili della Boxe Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:46 - 24 Maggio 2021

Matteo Bezzi, Matteo Scialdone e Tiziano Scarpellini.

È stata una bella riunione pugilistica, quella andata in scena sabato 22 maggio, presso la palestra Ring Side di Rimini, dove il pugile della Boxe Santarcangelo Stefano Francese ha perso di stretta misura: un richiamo frettoloso e un conteggio che pochi hanno visto, hanno direzionato il verdetto a suo svantaggio.

Alessandro Pesaresi categoria Junior 60 kg, a parere di molti, non aveva perso ma il verdetto è stato tutt'altro. La buona tecnica messa in mostra non è bastata a parere dei giudici per aggiudicarsi il match.

Michele Sacchetti categoria Elite 2 69 kg ha fatto un grande match, perdendo di stretta misura con il campione regionale Elite 2 serie. Sacchetti ha messo in mostra i colpi migliori ma ha dovuto cedere all'arrembante ritmo posto dell'avversario.

Matteo Bezzi, peso oltre 91 kg Elite 2 ha vinto per una ferita occorsa al naso del suo avversario, al secondo round. Bezzi aveva anche inflitto due conteggi all'avversario.

"Ringrazio i miei tecnici collaboratori Matteo Scialdone e Valentina Lani" dice Tiziano Scarpellini "per il supporto in questa trasferta, mi congratulo inoltre con i miei ragazzi per aver dato spettacolo, mettendo in mostra grande cuore e buona tecnica!"