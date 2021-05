Guida in stato di ebbrezza, denunciato 25enne di Novafeltria

Cronaca

Guida con un tasso alcolico superiore al consentito, denunciato un 25enne di Novafeltria. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri a Cà Migliore di Maiolo. L'etilometro ha segnato un tasso alcolico di 2,2 grammi/litro e il 25enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri hanno controllato 14 esercizi pubblici senza rilevare infrazioni. Anche 6 persone, sottoposte a misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza e di prevenzione, sono risultate rispettose delle prescrizioni imposte.

Nel weekend i Carabinieri hanno controllato 115 persone e 89 mezzi. E' stata ritirata una patente e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

"L’Arma di Novafeltria" si legge nella nota stampa "continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità durante la guida dei mezzi, soprattutto in relazione all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti. L’invito è quello di non mettersi assolutamente al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri.

Rimarrà sempre alta e costante l’attività capillare di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria per garantire la sicurezza dei cittadini."