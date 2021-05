Bocce, alla CVM Montegridolfo non basta il pareggio per evitare la retrocessione in A2

Sport

Montegridolfo

| 09:14 - 24 Maggio 2021

La squadra bocce Montegridolfo.

La bella impresa del pareggio in casa della capolista Boville non è bastata alla formazione riminese della CVM Montegridolfo per evitare la retrocessione diretta. Ma andiamo per ordine: al termine dell'ultima giornata giocata Sabato 22/05 il pareggio del Montegridolfo concomitante al pareggio del Fontespina a Rubiera lasciava inalterata la classifica che vedeva cosi la differenza tra le due formazioni di tre punti dando spazio al doppio incontro di play-out per la permanenza in serie A.Ma la sorpresa era dietro l'angolo: infatti un scelta della FIB a dir poco fuori luogo e non adatta visto il tema salvezza ha dato l'opportunità al Fontespina di recuperare l'incontro con il Cagliari (già retrocesso,demotivato e voglioso di ritornare a casa) dopo 24 ore dalla conclusione del Campionato. I marchigiani hanno vinto per 7-1 (62-36) contro i sardi volando a +6 in classifica dai riminesi condannandoli alla retrocessione diretta. Nulla da recriminare sul cammino del Fontespina e sulle ombre dei risultati del Montegridolfo.

Di sicuro su questo Campionato rimangono dei dubbi in tema tecnico come:

la partenza forzata in piena pandemia contro la metà delle formazioni partecipanti contrarie all'inizio;

l'esagerato numero delle retrocessioni 6 su 16 formazioni pari al 37,5 per cento (tre in ognuno dei due gironi da otto squadre) che visto il momento pandemico poteva essere ben rivisto;

e non per ultimo la ciliegina dell'incontro citato Fontespina-Cagliari, valido per la retrocessione giocato a Campionato già finito di basso livello tecnico federale nella scelta, mai capitato sino ad ora in un massimo campionato di alcun sport.

Questo lo score dell'incontro: Boville Marino (RM) vs CVM Montegridolfo (RN) 4-4 (50 – 44). Santucci – Nanni – Facciolo vs Miloro – Manghi – Moretti 8-0, 8-5; Di Nicola vs Signorini 8-4, 2-8; Palma – Nanni (2° set D'Agostino) vs Miloro – Manghi 7-8, 2-8; Di Nicola – Santucci vs Paolucci – Signorini 8-3, 7-8.

All. Boville Marino: Giulio Arcangeli.

All. CVM Montegridolfo: Marco Gili.

Direttore di gara: Vincenzo Brignone.

Arbitri: Rino Panzarini – Carlo Galluzzi.

Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2 settima ed ultima giornata): APER-Cagliari 6-2; Rubierese-Fontespina 4-4; Fossombrone-Possaccio 2-6

Classifica Serie A 2021 (girone 2): Possaccio e Boville 31; Fossombrone 23; Rubierese, Fontespina 19; CVM Montegridolfo 13 (retrocessa in A2); APER 10 (retrocessa in A2); Cagliari 5 (retrocessa in A2).

Classifica finale Serie A girone 1: MP Filtri 35;Salerno, Mosciano 23;Kennedy (Na) 18; Vigasio (Vr) 17; Giorgione (Tv) retrocesso in A2 13; Capitino (Fr), Montesanto (Mc) retrocesse in A2 punti 9.

Final Four scudetto: Possaccio (miglior differenza scontri diretti con Boville) e Mp Filtri;

play off scudetto: Salerno Mosciano; Boville – Fossombrone.