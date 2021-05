Ginnastica Ritmica, ottimo bottino per Gynnis Rimini a Ravenna

Sport

Rimini

| 09:06 - 24 Maggio 2021

Le atlete di Asd Gynnis Rimini.

Domenica 23 maggio, presso la Palestra Renzo Zannoni di Ravenna, si è svolta l'ultima tappa del Campionato Regionale Silver Le - Fgi di Ginnastica Ritmica.

La Asd Gynnis Rimini ha portato in gara 7 ginnaste, allenate dalle Tecniche Federali Sabrina Natalucci e Erika Alimonti, per un totale di ben 21 esercizi, aggiudicandosi, al termine della competizione:

- tre medaglie d'oro con le ginnaste Emma Fratti, Sofia Pacchioli e Vittoria Magnani;

- una medaglia d'argento con Sofia Mazzucco

- una medaglia di Bronzo con Sofia Fratti.

Le ginnaste Ilaria Ricco e Irene De Stefano arrivano entrambe in quinta posizione per qualche errore di troppo.

Con questi confortanti risultati Asd Gynnis Rimini si prepara per il Nazionale Fgi di Ginnastica Ritmica che si terrà proprio a Rimini a fine giugno.