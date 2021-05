Basket C Silver, Coppa del Centenario: poker dei Titans

Sport

Repubblica San Marino

| 08:43 - 24 Maggio 2021

Per capitan Macina 19 punti con quattro triple nel terzo periodo (Foto Simone Fiorani).

E' poker Titans! Montemarciano va ko al Multieventi, arriva la quarta vittoria su altrettanti incontri e la classifica in Coppa del Centenario assume un aspetto davvero interessante alla fine del girone d’andata. Nell’80-70 del 40’ spiccano i quattro giocatori in doppia cifra, con capitan Macina a quota 19 (quattro triple nel terzo periodo) e un Andrea Raschi che oltre ai 15 punti va vicino alla tripla doppia.

PRIMO TEMPO. È iniziata con le polveri bagnate, questa sfida valida per la quinta giornata. Dopo due minuti il primo canestro è di Saponi, con Savelli che impatta dalla lunetta e Tagnani che sorpassa sul 4-5 con la tripla. È lo stesso Tagnani a spingere avanti per l’ultima volta nella partita Montemarciano, ma da quel 9-10 i Titans rimbalzano avanti e non si fano più raggiungere. Palmieri, Raschi e Saponi combinano per il 21-14 di fine primo quarto, mentre i punti di Liberti e Dini in pieno secondo parziale lanciano i nostri sul 31-21. Replicano Savelli e Centanni, ma la Pallacanestro Titano è brava a non concedere mai parziali consistenti agli ospiti, che in tutta la partita, anche nei momenti migliori, mettono insieme al massimo un 5-0. La difesa è sui consueti livelli e le squadre vanno negli spogliatoi sul 39-27.

SECONDO TEMPO. Di ritorno dalla pausa lunga i ragazzi di coach Porcarelli provano a sprintare ancora per mettere insieme la fuga decisiva. Capitan Macina è inarrestabile, mette 14 punti con quattro triple nel terzo periodo e la forbice si allarga già al 25’ (51-34), col finale che non cambia l’ordine delle cose (64-48 al 30’).

Sul 67-50 del 32’ sembra, se non andata, almeno ottimamente indirizzata. Montemarciano però non molla, trova fluidità dal suo attacco e i Titans non riescono ad essere efficaci come prima. Centanni mette punti importanti, Maiolatesi lo segue e gli ospiti rosicchiano punto su punto fino ad arrivare al -6 a 3’15” dalla sirena (73-67). Momenti e possessi decisivi. Servono nervi saldi, come ad esempio quelli di Giulio Gennari, che mette subito il canestro chiave del +8. A 1’29” dalla fine il contropiede di Raschi vale addirittura il +12 (79-67), col finale che è in controllo.

Vittoria Titans.

TABELLINO

PALL. TITANO – MONTEMARCIANO 80-70

TITANS: Gennari 3, Macina 19, Raschi 15, Montanari 6, Saponi 10, Palmieri 10, Dini 8, G. Pasolini 5, Liberti 4, Botteghi, E. Pasolini, Renzi. All.: Porcarelli.

MONTEMARCIANO: Tagnani 11, Savelli 13, Centanni 12, Conti 13, Maiolatesi 6, Mosca 8, Norato 5, Pasquinelli 2, Cioccolanti, Di Battista. All.: Rinolfi.

Parziali: 21-14, 39-27, 64-48, 80-70.

RISULTATI

Pall. Titano – Montemarciano 80-70

Pall. Recanati – Pall. Urbania 55-49

CLASSIFICA

Pall. Titano 8

Acqualagna 6

Recanati 2

Montemarciano 2

Urbania 2