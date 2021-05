Riminese si perde durante una passeggiata nei boschi di Ridracoli

Cronaca

Rimini

| 07:31 - 24 Maggio 2021

Immagine di repertorio.

Sentono delle urla provenire da un bosco nei pressi della diga di Ridracoli e danno l'allarme. Un gruppo di canoisti ha allertato i soccorsi a causa di queste grida che arrivavano dalla zona fosso degli Altari. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provinciale è intervenuto con cinque squadre per perlustrare la zona che è molto ampia e senza copertura telefonica. Durante le ricerche è stato appurato che la persona che si era persa, un 58enne di Rimini non raggiungibile telefonicamente, era riuscito autonomamente a raggiungere il sentiero per ritornare alla diga, dove è stato recuperato dal battello navetta.