Calcio D, la Sammaurese strappa il pari sul campo del Ghiviborgo: 1-1

21:34 - 23 Maggio 2021



Punto molto importante in chiave salvezza per la Sammaurese quello colto oggi sull'ostico campo del Ghiviborgo. Una gara molto combattuta equilibrata, i giallorossi hanno saputo far fronte alla prematura uscita di capitan Bonandi e nella ripresa sono pervenuti al pareggio grazie alla loro solita proverbiale forza di volontà.

Dopo una prima fase di studio, i toscani passano in vantaggio con Muscas che recupera palla e batte Maniglio. Verso la mezz'ora Maniglio ha una incomprensione con la sua retroguardia, Cargiolli ruba palla, ma Gurini salva quasi sulla linea. Protti poi deve purtroppo rinunciare a Bonandi che viene sostituito da Sabba a causa di un problema fisico.

E' proprio Sabba che al 55' impegna Pagnini con una punizione a giro pericolosa. La Sammaurese alza i giri del motore e a metà della ripresa staziona nella trequarti avversaria. Sui calci piazzati gli uomini di Protti mettono i brividi ai locali. Dai una, dai due, alla terza Sabba trova la deviazione della barriera che vale il pareggio.

Trovato il nuovo equilibrio le squadre non affondano e si fronteggiano ad armi pari fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

GHIVIZZANO: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Donatini (81' Lakti), Messina, Gregov, Belluomini (56' Nieri), Muscas, Cargiolli, Chianese, Fazzi (86' Nottoli) A disp: Abbrandini, Gautieri, Pazzaglia, Viti, Polacchi, Lakti, Nottoli, Del Re, Nieri All Venturi

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Nicoli, Vesi, Chiwisa, Gregorio, Lombardi (55' Della Vedova), Pasquini, Manuzzi (80' Rrasa), Bonandi (30' Sabba), Guatieri. A disp: Ramenghi, Palmese, Cianci, Della Vedova, Mantovani, Rrasa, Camara, Sabba, Patrignani, All Protti

Rete: 14' Muscas, 70' autogol

Note: Ammoniti: Piccardi, Messina, Muscas