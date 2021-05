Calcio D, Marignanese Cattolica ko a Prato 1-0

Sport

Cattolica

| 21:28 - 23 Maggio 2021



Sconfittaper la Marignanese Cattolica sul campo del Prato per 1-0. Ha deciso una rete di Ouattara – quarto centro per lui – che ha regalato ai lanieri il quarto risultato utile di fila e il quarto posto e

Il Prato incamera il quarto risultato utile consecutivo. Nel primo tempo poche emozioni con sostanziale equilibrio in campo. Più avvincente la seconda frazione di gioco, nella quale il Prato alza il proprio baricentro e riesce a rendersi pericoloso con Tavano (56′) di testa (strepitoso il portiere Faccioli bravo a respingere di piede). Al 65′ la rete del vantaggio dei lanieri grazie allo stacco aereo di Outtara che realizza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale generoso forcing della Marignanese, con il Prato che si difende con ordine e riesce a portare a casa la vittoria per 1-0. La la Marignanese Cattolica resta al terzultimo psoto perchè anche il sasso Marconi è stato sconfitto in casa dall'Aglianese. Ricordiamo che i play out sono stati cancellati e che retrocederanno in Eccellenza le ultime due classificate di ogni girone.

Il tabellino

Prato-Marignanese 1-0

PRATO: Piretro, Tomi, Calamai, Giampa, Sanat, Spinosa, Tavano, Carli, Masini, Ouattara, Tognarelli. A disp.: Nannelli, Kouassi, Napoli, Cecchi, Scianname, Casati, Minardi, Fremura, Falchini. All.: Firicano

MARIGNANESE: Faccioli, Palazzi, Manuzzi, Nodari, Gaiola, Goh, Zanni, Camara, Merlonghi, Garavini, Moricoli. A disp.: Mariani, Gioia, Rizzitelli, Cambrini, Pierantozzi, Lago, Terenzi, Docente, Signori. All.:Galli

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia

Rete: 71' Ouattara