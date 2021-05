Calcio D, Rimini Bagnolese 2-2. Mastronicola sconsolato: 'Ripetiamo sempre gli stessi errori...'

Sport

Rimini

| 19:36 - 23 Maggio 2021

Alessandro Mastronicola deluso (fotoservizio Venturini).

Un'altra partita senza vittoria del Rimini la cui serie è di tre punti nelle ultime sei gare col la zona playoff che rischia di sfuggire di mano. I biancorossi sono ora al sesto posto (ma con una gara in meno). In vantaggio due volte la squadra di Mastronicola si è fatta rimontare dalla modesta Bagnolese (tra infortuni e squalifiche non poteva contare su sette pedine), e ha terminato in dieci per l'espulsione di Gomis per doppia ammonizione. Una prestazione complessivamente insufficiente pur con una prima frazione positiva, ma pure costellata di amnesie e disattenzioni (con l'attenuante di una difesa inventata).

Alla fine anche mister Alessandro Mastronicola è critico: “Il primo tempo mi era piaciuto, avevamo cercato belle conclusioni e abbiamo sbloccato la gara. Nel secondo siamo rimasti negli spogliatoi – ha commentato - Siamo riusciti a tornare in vantaggio, poi non abbiamo fatto quello che avevamo preparato in questi giorni sapendo che l'avversario avrebbe saltato sempre il centrocampo. Basterebbe ascoltare... Abbiamo subito la rimonta perché siamo stati disattenti, poi siamo rimasti in dieci. E' vero, avremmo potuto vincere con qualche giornata dei singoli, ma anche perderla con qualche situazione rocambolesca”.

E deluso? Sembra che il Rimini non impari mai dai suoi errori...

“E' quello che salta agli occhi. Sembra che i concetti non vengano recepiti visto che si ripetono gli stessi errori. Sì, sono rammaricato. Abbiamo fatto 60-70 minuti fatti bene pur con tanti errori, avremmo dovuto portare a casa i tre punti”.

QUI BAGNOLESE Il tecnico Claudio Gallicchio elogia la sua squadra: sette fuori per infortunio e squalifica. “E' un punto meritato e prima della partita avrei firmato per il pareggio visto che affrontavamo un avversario fortissimo e che voleva vincere a tutti i costi. Sapevamo di dover soffrire tanto. Ci abbiamo messo la nostra voglia, la nostra cattiveria agonistica e siamo riusciti a rimontare due volte ed impensierire Adorni dopo che nel primo tempo abbiamo fatto pochino. Il fatto che abbiano tolto i playout è un vantaggio, ora dobbiamo evitare il penultimo posto: mancano quattro partite e abbiamo solo quattro punti di vantaggio e lo scontro diretto con la Marignanese Cattolica. La mia squadra sta facendo miracoli: siamo stati fermi 84 giorni nelle quattro interruzioni per covid, ci alleniamo la sera eppure per atteggiamento non siamo mai stati secondi a nessuno. Noi nella salvezza crediamo. Ci davano per spacciati e invece siamo qui”.