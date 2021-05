Meteo: lunedì coperto con piovaschi, poi settimana con tempo stabile

Attualità

Rimini

| 17:33 - 23 Maggio 2021

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 23/05/2021 ore 14:00



Lunedì 24 Maggio

Stato del cielo: prevalentemente coperto, molto nuvoloso a tratti nel pomeriggio.

Precipitazioni: passaggio di rovesci nella prima parte di mattinata poi condizioni asciutte nel pomeriggio eccezion fatta per possibili piovaschi a tratti specie nelle aree interne. In serata passaggio di rovesci deboli/moderati in rapido movimento da monte verso le coste.

Temperature: minime comprese tra +12°C e +15°C, massime comprese tra +16°C e +19°C.

Venti: deboli/moderati da Est con rinforzi in costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Martedì 25 Maggio

Stato del cielo: nuvoloso al mattino poi sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +11°C e +15°C, massime comprese tra +20°C e +24°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 26 Maggio

Stato del cielo: sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +11°C e +13°C, massime comprese tra +21°C e +24°C.

Venti: deboli e variabili, prevalentemente da Nord-Est in costa

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: condizioni pressochè stabili nel corso della settimana con temperature in linea con le medie del periodo o leggermente inferiori. Da valutare un possibile guasto del tempo tra Sabato 29 e Domenica 30.



