Riccione, furti di profumi e di uno smartphone in spiaggia: due denunce

Cronaca

Riccione

| 12:45 - 23 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Due denunce per l'ipotesi di reato per furto aggravato nella giornata di ieri (sabato 22 maggio) a Riccione. Nel primo caso un 34enne originario della Brianza si è reso responsabile del furto di tre profumi, del valore complessivo di 30 euro, nel negozio "Acqua e Sapone" di viale Verdi. Il giovane è stato scoperto grazie all'allarme anti-taccheggio. Guai anche per un 46enne residente a Parma e domiciliato a Riccione, di professione cameriere. L'uomo è indagato dai Carabinieri per il furto di un telefono cellulare da una cabina di uno stabilimento balneare, a danno del titolare della struttura.