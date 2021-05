Atleta della polisportiva Riccione: "nuoterò finché non ci sarà accordo con il Comune"

Attualità

Riccione

| 12:37 - 23 Maggio 2021

Cristian Lucarelli.



Cristian Lucarelli, nuotatore Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e membro del Consiglio direttivo della Asd Polisportiva Riccione, scrive una lettera aperta invitando l'amministrazione comunale e la polisportiva a un confronto. Lancia una vera e propria sfida: "Decida l'amministrazione quando incontrarsi con il Direttivo e dall'orario di inizio dell'incontro io inizierò a nuotare: forse a 3 km ci arrivo, forse ci metterò 1h e 30', minuto più minuto meno. Ma se non vi basta continuerò, con fatica e dolore, finché una mediazione non si trovi. Con fatica e dolore, come a volte la Politica deve essere. Mi sembra un giusto compromesso, almeno lo sport tornerà ad essere protagonista".



Lucarelli, nella lettera aperta, esprime il pieno rammarico per l'attuale situazione di conflittualità: "Quotidianamente su tutti i giornali locali, non viene mai citato lo sport, solo sparate e getti di fango su fango; solo ieri un titolo che inorridirebbe tutti gli atleti o i genitori dei tanti bambini/ragazzi che si allenano con frequenza a Riccione e in ogni altro posto. Dov'è lo sport in tutto questo?". Nel contempo, "durante la telecronaca degli Europei di nuoto, sabato, Riccione sarà stata citata almeno 20 volte per le gare che hanno visto protagonisti gli atleti azzurri", frutto del lavoro collettivo dei tecnici, che hanno fatto crescere tanti nuotatori, sia normododati, sia quelli affetti da disabilità, che "hanno vinto gli Europei Finp con 80 medaglie".



Tutto sembra dimenticato, in un dibattito dalle tinte politiche: "Continuo a chiedermi dov'è lo sport a Riccione oggi, offuscato da diatribe di bassa lega senza intenzione alcuna di sorreggere il movimento sportivo, educativo, ludico e sociale riccionese. Parlano tutti: assessori, avvocati, partiti e liste civiche, albergatori, ma ognuno parla o urla al vento o alla pancia dei riccionesi. Chi dovrebbe parlare mettendosi ad un tavolo si sfila, rinunciando alla Politica con la P maiuscola e buttando tutto in baruffa e dietrologia da social".



Lucarelli, con la sua lettera, invita dunque a una riflessione e a cessare "un gioco al massacro" dove sono state create "fazioni, divisioni".