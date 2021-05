Rimini, ancora musica ad alto volume e balli tra i clienti senza mascherina: sanzionato locale

Cronaca

Rimini

| 11:39 - 23 Maggio 2021

Ancora sanzioni per i locali.

Anche questo sabato, 22 maggio, “sorvegliato speciale” da parte degli agenti della polizia di Rimini, il centro storico della città, dove sono svolte due manifestazioni sindacali, una la mattina ed una nel pomeriggio, che sono state tenute sotto controllo.

L’attività di controllo svolta nel corso della giornata ha consentito di identificare e controllare oltre 300 persone e 15 esercizi pubblici, e sanzionare 8 persone in quanto sprovviste di dispositivi di protezione individuali (mascherine) o poiché rintracciate ben oltre le ore 22.



In particolare, nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, verso le ore 21, l’attenzione della pattuglia della Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, in Viale Regina Elena è stata attirata dall’alto volume della musica proveniente da un locale e da un cospicuo numero di clienti in piedi tra i tavoli, alcuni dei quali intenti a ballare, senza la mascherina.



Dai controlli sono scaturite diverse sanzioni per il titolare del locale, sia in materia di violazioni covid, poiché non aveva rispettato l’obbligo di un massimo di 4 persone ad ogni tavolo e aveva permesso ai clienti di muoversi e ballare tra i tavoli (alcuni dei quali senza mascherina, motivo per il quale venivano multati anche questi ultimi), che per violazioni relative alla mancanza degli estintori antincendio.

Sono inoltre in corso le dovute verifiche relative alla mancanza della licenza per l’intrattenimento danzante.