Lesioni stradali colpose: giudice, non luogo a procedere per una 30enne

24 Maggio 2021

Sentenza di non luogo a procedere per una 30enne di Santarcangelo, a processo per il reato di lesioni stradali colpose. La giovane, difesa dagli avvocati Patrick Wild e Filippo Capanni, era stata coinvolta nel marzo 2019 in un tamponamento in auto, sulla via Emilia. In una rotonda infatti aveva tamponato una microcar guidata da una 35enne, un incidente che sembrava avere avuto conseguenze solo lievi per quest'ultima (per lei pochi giorni di prognosi dal referto del pronto soccorso) e per lo stesso mezzo che guidava, con danni al fanalino posteriore. Dopo qualche mese però la 30enne ebbe un'amara sorpresa: la sospensione della patente per 4 mesi e un decreto penale di condanna per lesioni stradale colpose, reato procedibile d'ufficio. A quel punto gli avvocati della donna hanno fatto opposizione al decreto penale di condanna, scoprendo un certificato rilasciato dal medico della 35enne tamponata che riportava una prognosi di 40 giorni per le conseguenze del trauma subito nell'incidente. I legali hanno chiesto, per la propria assistita, un giudizio abbreviato condizionato alla perizia di un medico legale di parte. Il professionista incaricato ha dimostrato che la dinamica dell'incidente, così come riportata negli atti dalla polizia Municipale, non poteva procurare lesioni di quella portata. Il giudice ha così riqualificato il reato in lesioni semplici, reato non perseguibile di ufficio, disponendo così sentenza di non luogo a procedere nei confronti della 30enne, per mancanza di querela.