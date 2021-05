Baseball, San Marino fa il bis in gara2: Fiorentino ko 8-0

Sport

23 Maggio 2021

Mattia Reginato autore di un doppio.

In gara2 il copione è differente, ma il risultato finale è ancora favorevole al San Marino Baseball. Gli uomini di Doriano Bindi si impongono 8-0 sulla Fiorentina e chiudono così il primo weekend di campionato con due vittorie e zero sconfitte, mantenendo allo stesso tempo immacolato il tabellino alla voce punti subiti.

Nella gara serale arrivano subito tre punti al primo inning, ma di lì in avanti il partente toscano Martin Perez riuscirà a essere molto efficace nell’imbrigliare le mazze di casa. Il 3-0 rimane tale fino al quinto, quando San Marino segna il 4-0. A chiudere ogni ipotesi di rimonta i quattro punti della settima ripresa. Sul monte dei Titani c’è un Carlos Quevedo spettacolare, che nei suoi 5 inning concede appena una valida e soprattutto elimina al piatto 13 avversari. Dopo di lui, due inning per Kourtis e due per Baez senza subire punti.

LA CRONACA. Il primo squillo della partita è di Gozzini, che al primo inning tocca un bel doppio. Quevedo in ogni caso mantiene il controllo e di lì in poi infila 10 strike-out consecutivi (13 in totale su 15 eliminazioni) non lasciando spazio ai battitori ospiti. L’attacco sammarinese funziona fin da subito, come nel pomeriggio. Al 1° ecco tre punti: singoli di Ferrini, Angulo e Celli (1-0), valida anche per Tromp (2-0), Reginato colpito e rimbalzante del 3-0 di Albanese.

La partita si mette sui giusti binari ma il partente fiorentino, Oregsis Martin Perez, gioca un’ottima gara e il punteggio rimane tale per le prime quattro riprese. Al 5° però ecco un’altra segnatura col doppio di Celli che manda a punto Angulo (4-0). La Fiorentina prova a rientrare al 6°, il secondo inning di Kourtis, con un ottimo avvio (due in base e zero out), ma anche con la difesa che rimedia grazie a un doppio gioco difensivo su Biffoli e a Rassizad che va strike-out.

Scampato il pericolo, San Marino allunga in maniera definitiva nella parte bassa del settimo con quattro punti. Il primo arriva con la rimbalzante a basi piene di Epifano (5-0), il secondo con la volata di Nicola Garbella (6-0), terzo e quarto con la valida di Di Fabio (8-0). Sono gli ultimi acuti di una partita chiusa sul monte da due inning senza sbavature di Fernando Baez. Finisce 8-0, doppietta per San Marino.

Il tabellino

SAN MARINO – FIORENTINA 8-0

FIORENTINA: Es-Soufi 2b (0/4), Martin Perez (Banci, E. Krasniqi, Puccinelli 0/1) p (1/3), Gozzini ec (1/4), Biffoli 3b (0/3), M. Krasniqi (Miglietta) r (0/2), Rassizad 1b (0/3), Panichi es/ed (0/3), Della Nave (L. Krasniqi 0/1) ed (0/2), Cialli ss (0/3).

SAN MARINO: Ferrini 1b (1/4), Angulo 2b (2/5), Celli ec (2/3), Tromp es (2/5), Reginato (Mancini 0/1) dh (1/1), Epifano ss (0/4), Albanese r (0/3), Pulzetti (N. Garbella ed 0/1) 3b (0/2), Di Fabio ed/3b (2/4).

FIORENTINA: 000 000 000 = 0 bv 2 e 1

SAN MARINO: 300 010 40X = 8 bv 10 e 1

LANCIATORI: Martin Perez (L) rl 6, bvc 8, bb 1, so 6, pgl 3; E. Krasniqi (r) rl 2, bvc 2, bb 5, so 1, pgl 4; Quevedo (W) rl 5, bvc 1, bb 0, so 13, pgl 0; Kourtis (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 4, pgl 0; Baez (f) rl 2, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: doppi di Gozzini, Celli e Reginato.