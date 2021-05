Basket C Silver, gli Angels asfaltano il Granarolo (90-60) in attesa dei playoff

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:48 - 23 Maggio 2021

Successo netto degli Angels sul Granarolo Basket per 90-60. La partita è stata condotta dal primo minuto dai ragazzi di coach Ceccarelli che con un parziale di 30-14 mettono subito in cassaforte il match. Rotazioni ampie e buone cose da tutto il roster. top scorer del match il baby Scarponi (29 punti).

Ora in attesa dei playoff che si disputeranno in un turno unico con sabato 5 giugno gara1 al Pala SGR, gli Angels si godono questo primo traguardo in attesa di conoscere in settimana il prossimo avversario.

Il tabellino

Angels Santarcagelo-Granarolo 90-60

Santarcangelo: Vandi 10, Frigoli, Gamberini 9, Fusco, Buzzone ne, Scarponi 29, Polverelli 13, Chiari 13, Semprini 10, James 4, Tamburini 2.

All. Ceccarelli; Ass. Bronzetti

Granarolo: Salicini 6, Salvardi 13, Poggi 11, Bergonzoni, Nanni 7, Tolomelli 3, Bertacchini 15, Ansaloni M., Masetti, Paoloni Lo. 6, Carati, Brotza ne.

All. Millina; Ass. Ansaloni L., Bernaroli

PARZIALI: 30-14,55-29,76-46