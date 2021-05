Elezioni Rimini, centrosinistra alla ricerca del candidato sindaco

| 19:07 - 22 Maggio 2021

Oggi (sabato 22 maggio) nuovo incontro all'interno della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche. Era presente anche il segretario regionale del Pd, Paolo Calvano. Filippo Sacchetti, presidente della sezione provinciale del Pd di Rimini, definisce l'incontro "positivo e decisivo nei toni e nei contenuti". E' stata confermata la volontà di non procedere con le primarie e di individuare un candidato che possa tenere unito tutto il centrosinistra. "In modo unanime si è partiti da un giudizio comune riguardo il positivo lavoro fatto dall'amministrazione comunale uscente e da un perimetro programmatico innovativo definito da questa coalizione - aggiunge Sacchetti - Lavoro che assieme al programma e al candidato sindaco sarà l'argomento migliore per confermare il centrosinistra alla guida di Rimini anche per i prossimi 5 anni".