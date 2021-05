Calcio, l'ex Rimini Sandro Cangini è il nuovo direttore sportivo della Vis Pesaro

Sport

| 15:34 - 22 Maggio 2021

Sandro Cangini e Giorgio Grassi.

Ritorna in pista Sandro Cangini, l'ex direttore sportivo del Rimini di Giorgio Grassi in serie C: sarà il nuovo direttore sportivo della Vis Pesaro in serie C dopo la salevzza alla penultima giornata con la vittoria di Mantova. Un ruolo che era vacante in questo momento nel club. Cangini, classe 1963, era attualmente il responsabile del settore giovanile della Vis Pesaro in cui ha militato nella sua lunga carriera per tre stagioni (dal 1985 al 1988) diventando uno dei giocatori di spicco della storia ultracentenaria del club.

Cangini, ricconese, ha fatto una fugace apparizione nel Rimini al secondo anno in terza serie dopo la salvezza di mister Petrone. Si dimise dopo un paio di mesi dal suo arrivo quasi contestualmente alla rescissione del contratto con mister Petrone, protagonista in panchina della salvezza nella stagione precedente. Già, perchè di lì a poco con l'avvento in società al fianco di Grassi di Massimo Nicastro (il suo uomo di fiducia era Nicola Penta), il destino di Petrone e Cangini era segnato. Arrivarono, infatti, come ds Rino D'Agnelli e mister Renato Cioffi. Cangini aveva già operato diversi movimenti scegliendo giovani e over di valore (bomber Zamparo poi salito in B con la Reggiana; il portiere Gemello ora al Renate e prima alla Fermana; D'Eramo al Ravenna e al Pesaro, Petrungaro titolare all'Abinoleffe, Cigliano ora al Bisceglie, Urso titolare alla Viterbese, Casini all'Arzignano in C). Quella stagione sappiamo tutti purtroppo come finì: dopo qualche mese arrivò mister Giovanni Colella (ora sta salvando il Legnano) col ds Ivano Pastore: la rosa fu rivoluzionata e quando c'erano segnali di risveglio è arrivato il covid e il Rimini è sceso in D senza poter combattere la sua battaglia fino alla fine. Il resto è cronaca.