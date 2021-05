Riccione: variazione al bilancio, più fondi per il bonus mille euro a cittadini e imprese

Attualità

Riccione

| 15:19 - 22 Maggio 2021

Comune di Riccione.



La giunta comunale di Riccione ha approvato una variazione di bilancio per finanziare i lavori pubblici già in cantiere, in particolare il secondo stralcio del nuovo spazio Tondelli, e per la progettazione del nuovo piano urbanistico generale. L'assessore al bilancio del comune, Luigi Santi, ha evidenziato anche l'aumento dello stanziamento per i bandi bonus mille euro: 240.000 euro per i disoccupati, 138.000 euro per le imprese.



Nello specifico, nella variazione di Bilancio è stato previsto l'investimento di 338mila euro (di avanzo di gestione libero da vincoli) e 1 milione e 737mila euro di avanzo vincolato per un totale di 2 milioni e 75mila euro. Di questi 1 milione e 100mila andranno per il XIX Ottobre; 200 mila per il sottopasso di viale Ceccarini, 700mila per il secondo stralcio (arredi e tecnologie) del Teatro Tondelli. Sono stati poi previsti investimenti per 169mila euro per il Turismo; 16.685 per la piscina; 240mila per il buono mille euro per disoccupati e 138mila buono mille euro per imprese.