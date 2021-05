Misano: senso unico alternato in via Grotta per una settimana Per lavori di spostamento dell'acquedotto

Cantiere della "bretella". Il Comune di Misano ha emesso una ordinanza che riguarda via Grotta, nel tratto fra la rotonda di via Tavoleto e via Cà Pronti.



Da dopodomani (lunedì 24 maggio) e per tutta la prossima settimana, la strada sarà percorribile a senso unico alternato, così da consentire i lavori di spostamento dell’acquedotto. Si tratta di opere propedeutiche alla realizzazione della bretella che collegherà la Riccione – Tavoleto al casello autostradale di Riccione. Ciò consentirà di eliminare gran parte del traffico che attraversa le frazioni dell’entroterra e renderà più fluido il collegamento con la zona mare. Il cantiere rientra nei lavori collaterali a quelli per la realizzazione della terza corsia autostradale.







