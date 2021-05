Un premio al pescatore eroe che ha salvato 200 tartarughe

Attualità

Cesenatico

| 14:29 - 22 Maggio 2021

Un premio per il pescatore che ha salvato 200 tartarughe.



Sabato 22 maggio, presso il museo della marineria di Cesenatico, è stato consegnato un premio simbolico a Massimo Rossi, il comandante del motopeschereccio Rimas, che in dieci anni ha contribuito a salvare oltre 200 tartarughe marine, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cetacea. Per l'occasione è stato annunciato che Massimo sarà uno dei primi pescatori in alto Adriatico ad adoperare il TED (Turtle Excluder Device), un dispositivo da applicare alle reti a strascico per evitare le catture di tartarughe marine, all’interno del progetto MedTurtles, cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il fondo Life. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti di Fondazione Cetacea, Legambiente, associazione Ama, il comandnate della guardia costiera di Cesenatico Puntin e il sindaco Gozzoli. Al termine è stata rimessa in mare, dalla spiaggia di Ponente di fronte al bagno Sand Gate e in compagnia di tanti bambini, la tartaruga marina Sofia.