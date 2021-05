Cronaca

Rimini

| 13:55 - 22 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Proseguono i controlli della Polizia di Rimini per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Alle 2.30 circa di questa notte (tra il 21 e il 22 maggio) una pattuglia della Squadra Volante hanno sorpreso quattro giovani seduti a un tavolino in piazzetta San Martino, intenti a bere una birra, senza alcuna giustificazione per la loro presenza fuori dalla propria abitazione. Sono stati sanzionati per mancato rispetto del coprifuoco.