San Giovanni, il punto sugli interventi di attuazione dei progetti del bilancio partecipativo

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:38 - 22 Maggio 2021

Un’immagine dell’intervento in corso di realizzazione.



Il Bilancio Partecipativo 2020/2021 di San Giovanni in Marignano procede nella fase di attuazione delle quattro proposte risultate vincitrici. A questa edizione hanno partecipato 16 proposte, 11 quelle ammissibili, e più di 530 cittadini votanti. Terminata la fase partecipativa, gli uffici comunali hanno dato vita alle procedure di progettazione, acquisto ed installazione al fine di attuare i quattro progetti vincitori.



IL PUNTO SUI PROGETTI Per la frazione di Santa Maria in Pietrafitta la proposta di installazione di nuovi lampioni presso via Gambadoro è in fase di progettazione, in particolare sono già stati individuati i punti in cui andranno posizionati i pali. Successivamente a questa fase si procederà all’acquisto dei materiali e alla predisposizione del nuovo impianto. Sono stati invece già ordinati i giochi per i giardini dell’Asilo Nido Pollicino (proposta frazione Capoluogo) e della Scuola d’Infanzia Girotondo (proposta frazione Montalbano) che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.



Per la frazione di Pianventena è prevista l’installazione di un’area fitness all'aria aperta nel parco di via Asti-Cuneo. Sono state individuate le attrezzature più adatte e il comune ha partecipato a un bando (attesa a breve la risposta) per avere maggiori risorse economiche.



Oltre a questi interventi, sono in corso in questi giorni una serie di sopralluoghi nei parchi marignanesi così da visualizzare le maggiori criticità esistenti e cercare di porvi rimedio.



Soddisfatta l'amministrazione comunale: "Siamo rimasti molto stupiti dall’interesse manifestato da moltissimi, tra cui tanti giovani sotto i 16 anni, per il progetto di riqualificazione del Campetto di via Andruccioli a Santa Maria in Pietrafitta. i siamo dunque adoperati per poter dare risposta a quello che ritenevamo essere un intervento importante per la comunità, anche per dare ascolto ai più giovani che hanno fatto sentire la loro necessità di ritrovarsi in quello spazio. Possiamo quindi comunicare con soddisfazione che da alcuni giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione del campetto, che prevederanno il rifacimento del manto sportivo in resina acrilica così da garantire una maggiore resistenza all’usura e all’azione degli agenti atmosferici, e la posa di nuove porte regolamentari per il gioco del calcetto. Si tratterà di un intervento dall’ammontare complessivo di € 33.794,00. Siamo felici di aver potuto dare anche questa risposta che riteniamo importante e ci impegneremo per poter attuare nel futuro ulteriori progettazioni provenienti dall’ascolto dei cittadini. Il compito dell’Amministrazione è sempre quello di mediare tra le possibilità di Bilancio e le richieste dei cittadini e quando entrambi gli aspetti si affiancano è davvero una soddisfazione. Rimarremo in ascolto per essere pronti nel realizzare nuove opportunità in un modello che speriamo possa essere sempre più quello partecipativo”.