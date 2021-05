Voto in Senato rinviato per Montecopiolo e Sassofeltrio in Provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:52 - 22 Maggio 2021

In programma inizialmente per giovedì (20 maggio), il voto al Senato sul passaggio di Montecopiolo e Sassofeltrio in Provincia di Rimini è stato rinviato. Nel 2019 la Camera aveva votato sì. Il presidente della giunta regionale Marche Acquaroli (Fratelli d'Italia) ribadisce la propria posizione, nonostante l'appello della Lega, che aveva chiesto di non bloccare l'iter parlamentare, accusando Acquaroli di "fare capriole" e di voler tornare indiero (nel 2019 Fratelli d'Italia votò a favore alla Camera). Il governatore marchigiano ha però risposto alle critiche, "Credo che il sentimento di tanti cittadini sia quello di rimanere nelle Marche. Io sono fortemente rammaricato del fatto che la nostra regione possa rischiare di perdere altri due Comuni", ha dichiarato alla stampa locale, aggiungendo: "Alla Camera nel 2019 Fdi votò a favore perché all'epoca la Regione non si era espressa e perché c'era una volontà popolare sancita da un referendum. Oggi la Regione si esprime chiaramente: noi vorremmo risentire il parere di quei cittadini e vorremmo che quei territori restassero nelle Marche". Furiosi i comitati "Montecopiolo e Sassofeltrio in Emilia Romagna" che accusano Acquaroli di ostruzionismo, pari a quanto avvenuto con la precedente legislatura regionale targata Partito Democratico: "Oggi il neo presidente Acquaroli è facilitato nel compito perché ha dovuto solo copiare". Anche l'amministrazione regionale uscente infatti affermò che fosse necessario un nuovo referendum, per verificare a distanza di 14 anni l'esistenza ancora di una maggioranza favorevole al passaggio di Regione. I comitati chiedono ad Acquaroli se la sua richiesta di bloccare l'iter in Senato sia "un'iniziativa personale" oppure "condivisa con la maggioranza".