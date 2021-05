Erba alta copre cartelli stradali a Spadarolo, presentato esposto in Procura

Attualità

Rimini

| 12:43 - 22 Maggio 2021

Nucci e Paesani.

Un esposto in procura per denunciare la mancata manutenzione del verde a Spadarolo. L'iniziativa di Alessio Nucci del comitato "Spadarolo Vergiano Sicure" e di Lucio Paesani, dopo un sopralluogo effettuato lo scorso 13 maggio. Paesani ha dato mandato all'avvocato Biagini per presentare l'esposto: "Le periferie devono rappresentare una priorità pari ai salotti buoni delle città", spiega Paesani, che descrive una situazione di grande incuria, con segnaletica stradale occultata dalla vegetazione, con pericolo per automobili, biciclette e pedoni. "Tra le situazioni più pericolose un semaforo completamente occultato dalle frasche", aggiunge, chiedendo anche una manutenzione di caditoie, fossi, vasche di laminazione.