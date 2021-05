A Cattolica torna il ‘Wein Tour’: dal 4 al 6 giugno 2021, una passeggiata tra le migliori cantine dell'Emilia Romagna

Eventi

Cattolica

| 11:36 - 22 Maggio 2021

Wein Tour Cattolica.

Torna il Wein Tour dopo un anno di stop forzato: tra terra e mare si brinda alla nuova stagione. L'evento dedicato agli amanti del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche dell'Emilia-Romagna, inaugura infatti l’estate della Regina e vuole rappresentare un segno di fiducia e di ripresa per il turismo, per l'economia e per la socialità.



L'appuntamento, promosso dal comitato “Cuore di Cattolica” e da Veronica Pontis (organizzatrice di eventi), in collaborazione con l'Amministrazione comunale, è arrivato alla quinta edizione, confermandosi un'iniziativa attesa e consolidata nel panorama vitivinicolo. Protagonisti i produttori della regione: sono 35 le cantine che si presenteranno lungo la passeggiata enogastronomica in viale Bovio il 4, 5 e 6 giugno, dalle 17 a tarda sera, per proporre i loro migliori calici. Un viaggio enogastronomico a tutto tondo, che si arricchisce dei nuovi abbinamenti tra i vini e i piatti della tradizione Emiliano Romagnola, dalla piadina, al gnocco fritto, alle tagliatelle con il ragù alla marinara, per un'esperienza di gusto completa.



Wein Tour coniuga vino e cultura gastronomica, portando l'entroterra al mare in un legame continuo con il territorio. Secondo il collaudato format della kermesse, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici si terranno cicli di seminari con relatori del settore vitivinicolo ed esperti di alto spessore.



Sono una decina in più le cantine dell'edizione 2021 rispetto all'ultima del 2019, a testimoniare la voglia di partecipazione e ripartenza. "La ripresa è gioia. Cosa di meglio possiamo aspettarci dopo un inizio fiorito con Cattolica in Fiore, in Rosa per il Giro d’Italia e in azzurro per la Granfondo degli Squali? Ecco il Wein Tour, nel “cuore di Cattolica”, per brindare assieme al presente e al futuro della nostra città, all'entusiasmo, al rilancio turistico e commerciale”, commenta il Sindaco Mariano Gennari. “In questo evento che esalta il turismo esperienziale, alziamo i calici - aggiunge la Vicesindaco Nicoletta Olivieri - in un imperdibile passeggiata enogastronomica per degustare i vini e conoscere i produttori dell’Emilia-Romagna, approfittando per vedere le belle vetrine e fare shopping nel centro commerciale naturale di Cattolica. Un brindisi all’entusiasmo che sia il leitmotiv dell'estate 2021”.



“Il Wein Tour ormai è diventato un appuntamento molto atteso - spiega Luca Lorenzi, Presidente del comitato Cuore di Cattolica, promotore dell’iniziativa – e con grande piacere Cattolica si appresta ad accogliere tutti i wine lover, giornalisti di settore e curiosi. E’ l’unico degli eventi che si svolgono in Romagna che accoglie anche i vini dell’Emilia, offrendo ai visitatori un appuntamento di rilevanza regionale, un'occasione unica per conoscere le cantine tutte insieme in viale Bovio”.

Cattolica il 12 maggio è stata città tappa del Giro d’Italia, e come il rosa ha colorato le vie cittadine anche il Wein Tour omaggerà la storica gara, conclude Lorenzi. “Le cantine che quest'anno saranno protagoniste della passeggiata enogastronomica sono dislocate lungo il percorso della tappa Modena – Cattolica, cosicché ripercorreremo il giro in un bicchiere”.



I SEMINARI



Sabato 5 giugno è in programma il seminario “Modigliana un terroir” con la degustazione guidata dei relatori Renzo Maria Morresi e Stefano Bariani della cantina “Casetta dei Frati”. Appuntamento alle 15.30 all’Hotel Kursaal (lungomare Rasi – Spinelli).

Domani 6 giugno seminario con degustazione guidata con il “principe dei sommelier” Bruno Piccioni dal titolo “Alla scoperta dei vini bianchi dell’Emilia Romagna”, alle 15.30 al Kursaal.

Prenotazioni seminari obbligatoria, WhatsApp 333 2848968 (Veronica). I posti sono limitati e possono essere riservati dai possessori del ticket Wein Tour.

Il costo del ticket per il Wein Tour è di 15 euro, comprende una sacca con calice e 4 degustazioni vino in viale Bovio.

Alle testate giornalistiche su richiesta sarà inviata una mail di accredito con i coupon da stampare.